Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının sanığının yargılanmasına başlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Mahmudiye ilçesinde mart ayında yaşanan silahla rehin alma ve yaralama olaylarının sanığının yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabahattin Y. (22) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Sabahattin Y, suç kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek, "Yapmış olduğum eylemler yanlış anlaşıldı, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı çok üzgün ve pişmanım." dedi.

Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz verilen olayın mağdurları ise şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Y, 23 Mart'ta jandarma ekiplerinden kaçarken önce benzinlik çalışanı Halit Aladağ'ı, daha sonra kahvehanenin önünde İrfan Poltara'yı tüfekle rehin almıştı.



Bu kişileri ayaklarından vuran Sabahattin Y, jandarmanın "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık vermesi üzerine bacağından vurulup yakalanmıştı. Sabahattin Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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