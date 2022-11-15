GÜNCELLEME - Eskişehir'deki ölümlü silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2'si tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 2'si tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde bulunan içkili işletmede, çalışanlar ile bir grup müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24), Ömer Y. (22) bıçak, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Uğur Çolak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye getirilen zanlılardan 11'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 zanlıdan Oğulcan E. ile yabancı uyruklu Bugnet R. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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