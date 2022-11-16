Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde "teke katımı" yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Mahmudiye ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde "teke katımı" yapıldı.



İşletmeden yapılan açıklamada, müdürlük bünyesinde Anadolu topraklarının önemli bir değeri olan Ankara tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 500 baş keçiye teke katımı yapıldığı kaydedilerek, "İşletme 500 baş ana kadro ve ortalama bin 100 baş keçi varlığı ile Ankara tiftik keçisi üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2023 yılı oğlak doğumlarının nisan ayında başlayacağı öngörülmekte olup yaklaşık yüzde 25 ikizlik oranı ile 625 baş oğlak doğumu beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tiftiğin ekonomik değeri yüksek bir ürün olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara tiftik keçisinden elde edilen tiftiğin daha değerli olduğu aktarıldı.

Ankara tiftik keçisinin derisinin iyi bir ham madde olduğuna değinilen açıklamada, "Ankara tiftik keçisi, genellikle Orta Anadolu'nun Ankara, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Kastamonu, Yozgat, Çorum, Niğde, Kırşehir illerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmakta olup, ayrıca Siirt ve Mardin dolaylarında da kısmen de olsa yetiştirilmektedir." denildi.

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