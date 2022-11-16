ESOGÜ Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde "16 Kasım Dünya KOAH Günü" dolayısıyla hastalar ve yakınları bilgilendirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel ve Doç. Dr. Şenay Yılmaz tarafından hastane poliklinikler girişinde stant açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erginel, KOAH'ın, kalıcı solunumsal yakınmalarla nefes alıp vermede zorluk ile yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu bildirdi.

Tütün kullanımının yanında iç ve dış ortamda fosil yakıt ile biyokütle dumanına ve hava kirliliğine maruz kalmanın hastalıkta önemli risk faktörlerini oluşturduğunu belirten Erginel, şunları kaydetti:

"Yetersiz beslenme, enfeksiyonlar veya iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruz kalmaya bağlı olarak doğumdan önce ve sonra akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH'a yol açabilir. Artan tütün kullanımı, yoğun şehirleşme ve kötüleşen hava kalitesi de çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde bu faktörlere maruz kalma riskini artırmaktadır. Bu risk faktörlerine maruziyetin azaltılması, KOAH'ın gelecekteki yükünü azaltmak için esastır. KOAH erken yaşta başlayabilir ve genç bireyleri etkileyebilir. KOAH öncesi koşulların farkına varılması, önlenmesi, hasta olanların erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımları önemlidir."

Erginel, KOAH'ta en sık görülen belirtilerin öksürük, balgam, nefes darlığı ve bazı olgularda yorgunluk hissi olduğunu aktardı.



Hastanın yakınmalarının, hastalığın ilerlemesi ile daha da artarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Erginel, şunları kaydetti:



"KOAH'ın tanısı sağlık kurumlarında basit ağrısız bir test olan 'nefes ölçüm testi' ile kolayca konulabilir. Teşhisin doğrulanması, solunum fonksiyon testleri kullanılarak hava akımında azalmaya yol açan tıkanıklığın belirlenmesine bağlıdır. KOAH tanısı konulan kişilerin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmaları, zararlı toz ve gaz içeren ortamlardan, hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gereklidir. Yoksulluk ve sağlıkta eşitsizliklerle mücadele kitlesel önlemler için önemlidir.



Hastalığın seyrini kötüleştiren hatta ölümlere neden olan alevlenmelerden ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekmektedir. Bu tedavilerin yanı sıra sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanması hastaların günlük yaşamlarının daha kaliteli hale gelmesini sağlar. Bu yıl 16 Kasım 2022'de gerçekleştirilen Dünya KOAH Günü'nün teması 'Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam' olarak belirlenmiş olup yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Akciğerleri sağlıklı tutmak ve sağlıklı nefes alabilmek için tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın. Soluduğunuz ortam havasını temiz tutun. Düzenli ve dengeli beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Maskenizi takın. Yaş grubunuza uygun aşınızı olun."

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