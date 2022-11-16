Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.N.D. ile O.G'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 518 gram metamfetamin, 22 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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