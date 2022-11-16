En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) ürettiği özgün motorların, Pakistan'da devam eden "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022"de sergilendiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Karaçi kentinde dün başlayan fuarın ilk gününde ziyaretçilerin TEI standına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

TEI'nin fuarda, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, ilk iki zamanlı havacılık motoru TEI-PG50'nin yanı sıra TEI-TJ90 ve TEI-TJ60 turbojet motorlarını sergilediği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özgün motorlarının yanında aynı zamanda özgün motorları için geliştirdiği alt sistemleri de sergileyen TEI'nin standında, TEI-PD170 turbodizel havacılık motorunda kullanılan alternatör ve merkezi güç ünitesi de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yapacak etkinlik boyunca TEI, Pakistan ve bölgedeki ihracat fırsatlarını takip edecek."

Açıklamada, IDEAS 2022 Fuarı'nın 18 Kasım'da sona ereceği bildirildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.