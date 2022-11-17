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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA

Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bağ evini kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde Ü.K'ye ait bağ evi kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, evde hasara yol açtı.

Kundaklama olayı ile ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.N'yi belirledi.

Zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan S.N'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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