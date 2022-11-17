AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, "Terörün arkasındaki esas güçleri deşifre edip onların teröre destek vermesini bütünüyle engelleyene kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Kurtulmuş, Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemin en ağırlıklı maddesinin İstanbul'daki terör saldırısı olduğunu anlatarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Terör saldırısının hemen ardından başlayan, dalga dalga büyüyerek devam eden örnek bir dayanışma ruhunu görmekten mutluluk duyduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyla birlikte bir kere daha şu konuyu gündeme getirmek herhalde doğrudur. Mesele sadece orada bombayı patlatan, bombayı patlatana emir veren ya da onları bir şekilde buraya getiren, yönlendiren ya da arkalarında bunları planlayan terör örgütünden ibaret bir saldırı değildir. Yıllardır söylediğimiz şey, terörün arkasındaki esas güçleri deşifre edip onların teröre destek vermesini bütünüyle engelleyene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Daha açık söyleyeyim. Bu terör örgütlerine lojistik destekleri kimler veriyor? İstihbarat desteklerini kimler veriyor? Bunlara silahları, bombaları kimler temin ediyor? Bunlara kendi ülkelerinin başkentlerinde 'siyasi çalışma' adı altında ofisleri kimler tahsis ediyor? Bunlara tırlarla mühimmatı, tırlarla silahı kimler veriyor? Yıllardır söylediğimiz şey budur."

- "Bu oyunun farkındayız"

Kurtulmuş, sadece terör değil, adını süslü bir şekilde koydukları "vekalet savaşları"nın aracı olarak kullandıkları maşalar olan terör örgütlerinin burada asıl fail olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl fail bu terör örgütlerine destek verenlerdir. Şunu da çok net söylüyoruz. Eğer dünyanın Afrika'dan ta Asya'nın içine kadar Meksika'ya kadar Orta Amerika'ya kadar dünyanın neresinde terör örgütü varsa bu terör örgütlerine destek verenler, silah verenler, siyasi destek sağlayanlar, lojistik destek sağlayanlar samimiyetle bu desteklerini kessinler. Bir hafta, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz. Sadece PYD/PKK için söylemiyorum. Boko Haram'ından DEAŞ'ına kadar bir sürü terör örgütüne eline silahları tutuşturup bunları meydanlara salan kimlerdir? 'Vekalet savaşları' dedikleri, vekillerini kullanarak yürüttükleri aslında bir hakimiyet mücadelesi ve hatta vekalet savaşları üzerinden bunu da bir uluslararası ilişkiler aracı haline getirerek bazı bölgelerde kendi hegemonyalarını artırma mücadelesidir. Bu oyunun farkındayız. Terörün arkasındaki güçler tamamıyla terörün arkasından çekilene kadar, terörü ortaya çıkaran sosyolojik, toplumsal gelişmeler tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz."

Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 50'nin üzerinde zanlının yakalandığını anımsattı.

"Bunların içerisinde iyi bir sorgulama yapılarak son noktaya kadar ulaşılmaya çalışılacak ama esas mesele arkasındaki esas faillerin bulunması ve dünya kamuoyuna teşhir edilmesidir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunun için terör konusundaki ikiyüzlü tavırlara sahip olan ülkelere de şu sözü söylemek isteriz: Terörün iyisi kötüsü, şuraya karşı, buraya karşısı da olmaz. Terörün tamamı insanlık düşmanı, canilerin kullanıldığı bir insanlık suçudur. Bu suça kimse ortak olmasın. Bu insanlık suçunun ayıbına kimse bir şekilde ortak olmasın. Tam tersine insanlık cephesinin teröre karşı ortak bir mücadelede bir araya gelmesi, güçlü bir şekilde mücadele edebilmesi ve terör örgütlerinin artık dünyada kımıldayamaz hale gelmesini temin etmesi bir insanlık borcudur. Türkiye olarak bu konuda samimiyetle hareket ettiğimizi cümle alem biliyor. Bütün küresel ölçekte de teröre karşı işbirliğinde en iyi örnek dayanışmayı ortaya koyan ülke Türkiye'dir. İnşallah bu soruşturmalar sonucu esas failler arkasındaki ana unsurla ortaya çıkarılacak ve tüm kamuoyu bu vesileyle rahatlamış olacaktır."

- "Kadınlarımızın hak ve özgürlük alanları siyasetin malzemesi haline getirilmesin"

Kurtulmuş, anayasa değişikliği konusuna da değinerek, "Türkiye 'başörtüsü yasakları' diye anladığı ama esas itibariyle kadınların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bu davranışlarla yeni karşılaşmadı." dedi.

"Esasında son dönemde aslında fiilen bitmiş olan bir meseleden bahsediyoruz" diyen Kurtulmuş, "Fiilen böylesine bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kadınların başörtülü ya da başı açık kamuda ya da özel sektörde istedikleri her yerde rahatlıkla yer alabildikleri, eğitimlerini sürdürebildikleri, devlet memuru olarak kariyerlerini sürdürebildikleri ve bu konudaki bütün yasaklamaların geride bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi içeren teklifini sosyal medya vasıtasıyla Türkiye kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şu anda bunu engelleyen bir yasa olmamasına rağmen rahmetli Özal zamanında da engelleyen bir yasa olmamasına rağmen başlayan bu yasak fiili zorlamalarla, yüksek yargının vermiş olduğu bazı kararların şerhleri, yasa ittihaz edilerek uygulanmış. Dolayısıyla bunun için haddizatında bir yasaya dahi gerek yoktu ama madem böyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Haydi gelin bunu en üst hukuk normu olan anayasa değişikliğiyle gerçekleştirelim. Herhangi bir uygulayıcının anlayışına, herhangi bir siyasi iktidarın yönelimine bakmaksızın Türkiye'de kadınlarımız başörtülü ya da başı açık, özelde ya da kamuda herhangi bir şekilde bir ayrımcılığa asla tabi tutulamayacağı bir anayasal düzenlemeyle birlikte Türkiye bu ayıptan ilanihaye kurtulsun. Bir daha gündemimizde hiçbir şekilde gelmesin. Kadınlarımızın hak ve özgürlük alanları siyasetin malzemesi haline getirilmesin."

Tüm partilere bu konuda çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Bütün siyasi partiler buraya omuz versin. Türkiye'de hak ve özgürlükleri genişleten yeni bir anayasa değişikliğiyle birlikte şu andaki mevcut parlamento Türk siyasi tarihinde önemli bir imza atmış olsun. Bu aynı zamanda bütün partilerin samimiyet sınavından da geçeceği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin son dönemde etkili bir dış politika yürüttüğünün altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da küresel lider olarak hemen hemen dünyanın bütün uluslararası siyaset mahfillerinde takdirle izlenen bir siyasi lider durumuna geldiğini anlattı.

AK Parti'nin dış politikanın yanı sıra içeride de Türkiye'yi ileriye taşıma kararlılığını sürdürdüğünü anlatan Kurtulmuş, TOKİ'nin yürüttüğü konut, iş yeri ve arsa projesi ile Türkiye'nin gurur tablolarından Togg'un vatandaşlara güven ve huzur verdiğini ifade etti.

Kurtulmuş, muhalefet partilerine de değinerek, şunları dile getirdi:

"Altı artılı masanın bırakın ortak aday çıkarabilmeyi, ortak bir fikir etrafında dahi toparlanabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılıyor. Her gün biraz daha kavga, biraz daha iç mücadele, biraz daha kim nasıl olacak tartışmalarının içerisine giriyorlar. Karşı taraftaki ittifakı, masayı ben 'altı artı' diyorum. Üstünde kaç olduğunu bilmiyoruz. Buradaki temel sorun adayın kimin olacağının tespit edilmemesi sorunu değil. Ortak bir paradigmanın, ortak bir programın, ortak bir siyasi fikir çerçevesinin kurulamamış olmasıdır. İnanın her toplantılısından sonra bütün millet şunu bekliyor. Ya bu toplantıda masadan ne çıkacak? Örneğin Türkiye'nin milli savunma sanayinde nasıl bir program icra edecekler? Örneğin Mavi Vatan'ın korunması ve Akdeniz'deki hak ve hukuklarımızın geliştirilmesi konusunda nasıl mücadele verecekler? Örneğin Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve özellikle sınır ötesi operasyonlarında ortak hangi fikirlere sahiptirler. Türkiye'de eğer iktidara gelirlerse, hangi ekonomi programını uygulayarak, Türkiye ekonomisinde adımlar atacaklar? Bütün bunların üzerinde öyle görünüyor ki ortak bir fikirleri, müşterek hareket ettikleri bir paradigmaları olmadığı görülüyor. Böyle oldukça da sürekli olarak adaylar üzerinden karşılıklı atışmalar içerisindeler. Her gün birisi bir şey söylüyor."

Siyasetin yarış işi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Yarış da en az iki kişinin olduğu bir ortamda gerçekleşir. Bizim adayımız bellidir. Ne yaptığı bellidir. Vizyonu bellidir. Türkiye vizyonuyla, Türkiye'yi getirmek istediği yer bellidir. Karşı tarafın adayı belli olmadığı gibi vizyonu hiç ortada yoktur. Eseri dahi yoktur, vizyon anlamında. Dolayısıyla biz karşımızda güçlü ve gerçekten fikirleri de güçlü bir şekilde ifade edebilen bir muhalefet isteriz." ifadesini kullandı.

- Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Kurtulmuş, bir gazetecinin İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin, "Sınırlarımızda bir güvenlik sorunu mu söz konusu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bakın bomba patladı, birkaç saat içerisinde terörist bulundu. Hem de İstanbul gibi çok kalabalık bir şehirde. Dolayısıyla güvenlik kuvvetlerimiz terörle içeride ve dışarıda bütün imkanlarıyla mücadele ediyorlar. Hiçbir eksiklik bırakmaksızın Türkiye'nin tam manasıyla sınır güvenliğinin sağlanması da temin edilmeye çalışılıyor. Karşımızda sadece birkaç bin kişiden müteşekkil bir örgütten bahsetmiyoruz. Arkasındaki birtakım güçlü desteklerden bahsediyoruz. Mesele Türkiye sınırlarını öyle çok abartılı, yanlış ve böylesine önemli bir konuyu iç politika malzemesi yapmak isteyen ucuz bir yaklaşımdır. Bunu bazıları yapmaya çalışıyorlar. Türkiye sınırları olabildiğince güvenliklidir."

Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin ise "Asgari ücretle ilgili sayın Çalışma Bakanımızın başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İnşallah milleti tatmin edecek bir asgari ücret açıklaması gerçekleşecektir." dedi.

Toplantıda Kurtulmuş'a AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer eşlik etti.

Kurtulmuş, daha sonra Eskişehir Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile TEI fabrikasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, basın buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ...
Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi uygulamaları tehdit ediyor
YEREL HABERLER Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi ...
Akbaş çoban köpekleri mikroçiple takip edilecek
YEREL HABERLER Akbaş çoban köpekleri mikroçiple takip edilecek
Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen ...
TEI'nin özgün motorları Pakistan'daki IDEAS 2022 Fuarı'nda sergileniyor
YEREL HABERLER TEI'nin özgün motorları Pakistan'daki IDEAS 2022 ...
Eskişehir'de aranan 139 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 139 kişi yakalandı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli ...
ESOGÜ Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" etkinliği ...
Zararlı toz ve gaz içeren, havası kirli ortamlar KOAH'lılar için risk oluşturuyor
YEREL HABERLER Zararlı toz ve gaz içeren, havası kirli ortamlar ...
Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde "teke katımı" yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde "teke ...
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı ...
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı ...
Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 ...
Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen ...
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki ölümlü silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Eskişehir'deki ölümlü silahlı kavgayla ...
2 kişiyi tüfekle rehin alan sanık: Eylemlerim yanlış anlaşıldı
YEREL HABERLER 2 kişiyi tüfekle rehin alan sanık: Eylemlerim yanlış ...
Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının sanığının yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının ...
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, MHP İl Başkanı Candemir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, MHP İl ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
İstanbul'daki terör saldırısı Eskişehir'de protesto edildi
YEREL HABERLER İstanbul'daki terör saldırısı Eskişehir'de protesto ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGADA 17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ...
Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 17 ...
Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.