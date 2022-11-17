Anneannesinin aldığı kask, genç kızın hayatını kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşık 2 ay önce hafif ticari aracın motosikletine çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, anneannesinin satın aldığı kaskın kaza sırasında başında olması sayesinde hayata tutundu.

Kazada yaralanan motosiklet tutkunu Aslı Ece Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra kentteki bir otomobil satış firmasına ait şirkette satış temsilcisi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Ersoy, 1 Ekim'de motosikletiyle iş yerine gittiği sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda döner kavşakta orta şeritteki hafif ticari araç sola dönmek isterken sinyal vermeden bir anda aniden önüme kırdı. Sonrasında kaza meydana geldi. Ardından hastaneye kaldırıldım. Yoğun bir tedavi sürecim oldu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Halen daha acılarım devam ediyor. Fizik tedavi görüyorum. Şu an yürüyemiyorum. Kemikler kaynadıkça tekrar yürüyebileceğim. Sol elimi kullanamıyorum. Omurgamdaki kırıklardan dolayı çok ağrı yaşıyorum. Bugüne kadar 4 ameliyat geçirdim. İnşallah en kısa sürede toparlayacağımı umuyorum. Çarpıştığım araç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) ait. ESKİ'den hastanede yattığım süre içinde ve sonrasında her hangi bir dönüş alamadım. Bir geçmiş olsun bile demediler. Bu konuda onlara bir sitemim var."

- "Kaskım hayatımı kurtardı"

Motosikletin hayatının adeta bir parçası olduğunu kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen bunun arkasındayım. Gezdiğim yerler, verdiği his bambaşka... İleride devam eder miyim? Şu an böyle bir düşüncem yok. Aileme yaşattığım bu acının tarifi yok. Onlar için zor bir süreçti. 'Annem sakın bir daha binme kızım' dediği için şu an öyle bir düşüncem yok. Kaskım hayatımı kurtardı. Bana kaskımı anneannem almıştı. Motosiklet kullanmaya başladığım ilk dönemlerde benim iyi bir kaskım yoktu. Anneannem beni rüyasında kaza yaparken görmüş. Kendisi bana kask alabilmek için para biriktirip vermişti. Anneannemin aldığı kaskta hayatımı kurtardı."

Ersoy'un avukatı Buğra Sarı da kazayla ilgili soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında olduğunu aktararak, hukuki süreci takip ettiklerini söyledi.









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