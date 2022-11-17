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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'ye (TEI) ziyarette bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin, TEI'nin müze gibi tasarladığı alanda Türkiye'nin özgün havacılık motorları hakkında Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin milli ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan, geliştirilen, çalıştırılan ve üretilen havacılık motorlarını yerinde gören AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, TEI'nin küresel havacılığa sunduğu imalat katkılarını, en büyük tedarikçisi olduğu sivil ve askeri motor programları kapsamında imal ettiği parça ve modülleri de incelediği belirtildi.

Açıklamada ziyaretteki açıklamalarına yer verilen TEI Genel Müdürü Akşit, TEI'nin özellikle son 8 yılda ortaya koyduğu özgün motorlarla birlikte kazandığı ve geliştirdiği kabiliyetleri neticesinde, askeri havacılıkta günümüz itibarıyla son nokta teknolojiye sahip 5'inci nesil savaş uçaklarına bile motor geliştirebilecek hem teknik hem çalışan altyapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, ziyaretleri için Kurtulmuş'a teşekkür etti.

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