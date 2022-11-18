Prematüre bebek sahibi aileler Eskişehir Şehir Hastanesinde buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen etkinlikte prematüre bebek sahibi aileler, bir araya geldi.



Etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici ile hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hekimleri, hemşireleri ve hastane personeli de katıldı.

Milletvekili Günay, etkinlikte yaptığı konuşmada, prematüre bebeklerin ebeveynlerinin yaşadığı zorlukları, bir anne olarak çok iyi anladığını belirterek, prematüre bebek sahibi ailelerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Başhekim Bildirici de dünya genelinde, her yıl 15 milyon prematüre bebek doğduğunu kaydetti.



5 yaş altı bebek ölümlerinin en önemli sebebinin, prematüre doğum olduğunu vurgulayan Bildirici, şunları bildirdi:

"Prematüre bebeklerin yaklaşık yüzde 10'u, prematüreliğe bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Eskişehir Şehir Hastanesi, prematüre bebeklerin, doğumunda ve devamındaki süreçlerin yönetimine, ciddi katkıda bulunan bir hastanedir. Hastanemizde yaklaşık 58 yatak kapasiteli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz mevcut. Bunun yanında, 4'üncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sahip bölgedeki tek hastaneyiz. Bebeklerin takip ve izleminde, hastanemiz, tüm olanaklarıyla hazır. Prematüre bebekler, annelerinin karnında değil, kalbinde büyüyor."

Yenidoğan Uzmanı Dr. Egemen Yıldırım da prematürelik ve prematüreye bağlı sorunlarla ilgili halkı ve sağlık otoritelerini bilinçlendirmenin, prematüre bebeklerin daha iyi sağlık hizmeti almaları konusundaki farkındalığı artıracağının önemini vurguladı.

Etkinlik, prematüre bebekler için hazırlanan videonun izlenmesi, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.



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