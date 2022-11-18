Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Eskrim Kılıç Açık Turnuvası başladı.

Gökmeydan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 11 ilden 310 sporcu katıldı.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Musa Eser, AA muhabirine, Bölgesel Eskrim Açık Turnuvalarının kılıç branşını Eskişehir'in ev sahipliğinde yaptıklarını söyledi.

Eser, erkek ve kız sporcuların, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere 3 farklı yaş grubunda madalya için mücadele ettiğini aktardı.

Sporcuların ailelerinin de takip ettiği turnuva, yarın sona erecek.

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