Meslek liseliler "Drusilya" markasıyla kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretiyor

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde haftada 3 ton kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretiliyor.

Okulda Matbaa Teknolojileri Alanı'nda eğitim gören 100 öğrenci, eğitim öğretim yılının başında okula alınan kağıt makinesi sayesinde 4 öğretmenleriyle birlikte üretime başladı.

Haftada 3 ton kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üreten meslek liselilerin ürünleri, döner sermaye aracılığıyla bazı kurum ve kuruluşlarla talep eden velilere satılıyor.

Okul müdürü İlhan Özata, AA muhabirine, kentte kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üreterek bir ilke imza attıklarını söyledi.

İstenilen boyutta üretim yapabildiklerini belirten Özata, üretime katılan alan şefine, öğretmen ve öğrencilere döner sermaye üzerinden pay verildiğini dile getirdi.

- "Eskişehir'deki talebi karşılayacağımıza inanıyoruz"

Eskişehir'in Orta Çağ'daki isminden de esinlenerek "Drusilya" markasıyla üretim yaptıklarını anlatan Özata, bu adın hem kenti temsil ettiğini hem de temizliği vurguladığını ifade etti.

Özata, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki talebi karşılayacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra da ürünlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Z havlu, katlanabilir 4 kat havlu gibi ürünlerin yanı sıra gelecekte defter, ders kitabı ve kaynak kitap basımı yapmayı hedefliyoruz. Eskişehir'de yapılan ortak sınavların kitapçıklarını ve cevap anahtarının bulunduğu kağıtları basmayı planlıyoruz. Okullarda kullanılan karne, yoklama fişi, sınıf defteri gibi evrak üretimini de yapmak istiyoruz. Matbaacılık alanında iyi yerlere gelmek istiyoruz."

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