Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşunu yaraladığı iddia edilen sanık ile babasının yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk celseye, 15 yaşındaki tutuklu sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



İ.A'nın tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42) ile öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu.



Kapalı yapılan duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların beyanları alındı.



Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- Olay

19 Mayıs'ta, 15 yaşındaki İ.A. annesi Serap Bor'u Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır'ı ise bu binanın yanındaki kapalı alanda ekmek yaparken pompalı tüfekle ateş ederek vurmuştu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve Serap A'nın bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka bir adreste yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanmıştı.

- İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, İ.A. hakkında annesi Serap Bor'a karşı eyleminden dolayı "üstsoydan akrabayı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis, annesinin 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi isteniyor.



İddianamede, azmettirici olduğu öne sürülen babanın da bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

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