Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı öne sürülen gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile açıktan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheli H.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Fuhuş operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Polis, merkez Tepebaşı ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheliler S.D. ve A.D'yi yakaladı.

Şüpheli A.D. hakkında adli işlem yapıldı.

- Kumar operasyonu düzenlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti.

Polis tarafından yakalanan 3 kişiye, toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli M.D'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

- "Tehdit" olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

Merkez Odunpazarı ilçesinde meydana gelen "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit" olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde yakalanan Şüpheli Ş.E.G'nin üzerinden 2 fişek ele geçirildi.

Ş.E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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