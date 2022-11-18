AK Parti Milletvekili Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 6. Büyük Buluşması'na katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı'nın, Ankara'da gerçekleştirilen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 6. Büyük Buluşması'na katıldığı bildirildi.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, UNESCO Türkiye MillîiKomisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve çok sayıda katılımcının yer aldığı açılışta AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı da bir konuşma yaptı.



Buluşmadaki "Dijital Dönüşüm Paneli"ndeki görüşlerine yer verilen Avcı, UNESCO Milli Komisyonu Başkanlığı'ndan ayrılırken daha önce yaşamadığı bir hüznü yaşadığını bildirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı'ndan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:



"Çünkü gerçekten UNESCO ancak gönülle yapılabilecek bir hizmet alanıydı. UNESCO'dan önce görev yaptığım diğer kamu hizmetlerinden ayrılırken duymadığım bir hissiyatı da UNESCO bana yaşattı. Bu görevi gerçekten çok vefakar bir halefe, Prof. Dr. Öcal Oğuz'a bırakıyor olmanın iç huzuruyla görevden ayrıldım. Adeta bu hissedilmiş gibi bundan sonra bana verilen görevler de hep bir şekilde UNESCO ile ilgili oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi... Dolayısıyla UNESCO bugüne kadar hep birlikte olduğumuz, inşallah bundan sonra da birlikte olacağımız bir hizmet alanı olacak. Kurumsal kültürümüzü böylesine zenginleştiren değerli başkanımız Prof. Dr. Öcal Oğuz'a ve ekibine, genel sekreterliğimize de çok teşekkür ediyorum."

Akademisyenler, uzmanlar ve yetkililerin düzenlenecek panellerde iki gün boyunca bir araya geleceği aktarılan açıklamada, Avcı'nın yarın "Dijital Dönüşüm" başlıklı "Bilgi ve İletişim Sektörü" paneline konuşmacı olarak katılacağı bildirildi.



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