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AK Parti Milletvekili Günay, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Akar'ı ziyaret etti

AA

AK Parti Milletvekili Günay, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Akar'ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesi Başkanı İbrahim Akar'ı ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesi'nde gerçekleşen ziyarette Günay, 6. Olağan Genel Kuru'lda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Akar'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette eğitim öğretim gündemine dair güncel konular değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, Akar'ın Günay'a hediye takdimiyle sona erdi.

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