Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 7 bin 649 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. 6 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

88 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 16 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı.

Kontrol edilen 648 araç arasında 36 sürücüye 34 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.

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