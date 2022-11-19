Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen N.T'yi hırsızlık malzemeleriyle yakaladı.

Ele geçirilen ziynet eşyası 2 yüzük ile 2 bileklik sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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