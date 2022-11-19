Eskişehir'de duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fırında çalışan ve ekmek dağıtımı için merkez Tepebaşı ilçesinde Keskin Mahallesi'ne seyreden Kadir Deniz (21) idaresindeki 26 ALL 593 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada, sürücü Deniz ile araçtaki Hüseyin Ç. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Deniz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Hüseyin Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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