Eskişehir'de devlet teşviklerinden memnun olan çiftçiler önlem alınmasını istiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üretime yönelik teşviklerin çiftçiye fayda sağladığını ancak bu desteklerin, bazı firmalar tarafından adeta rant kapısı haline getirildiğini iddia etti.

Buluşan, yaptığı açıklamada, devletin, tarım üreticisine yönelik pek çok destek sağladığının altını çizdi.

Çoğu ülkede, tarım üreticisine Türkiye'deki kadar destek verilmediğini dile getiren Buluşan, şöyle konuştu:

"Üretime yönelik teşvikler, çiftçiye fayda sağlıyor. Ancak bu destekler, bazı firmalar tarafından adeta rant kapısı haline getirildi. Devletin, üreticiye verdiği birçok destek var. Belki de, pek çok ülkede, üreticiye bu şekilde verilen bir destek yoktur. Desteğin amacı, üretimin artırılmasıdır. Üretimi durdurmamak için bu destekler veriliyor. Yetkililer, bu fiyatları çok güzel veriyorlar, açıklıyorlar. Fiyatlar açıklandıktan sonra, ertesi gün mutlaka zamlar peş peşe geliyor. Bu nedenle, burada bir denge kurmamız lazım. Bu destekleri, birileri tarafından yok edilmeden önce korumamız lazım."



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