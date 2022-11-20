ESTÜ Hidroana Ekibi "yakıt hücresi sıcaklık kontrol sistemi"yle Türkiye 3'üncüsü oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan Hidroana Ekibi, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) tarafından düzenlenen EDICtive Tasarım Yarışması'nın üniversite kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hidroana Ekibi hidrojen yakıtlı araçlarla katıldıkları yarışmalarda yakıt hücresini daha verimli kullanmak ve sistemi uygun koşullarda tutmak amacıyla "Yakıt Hücresi Sıcaklık Kontrol Sistemi" adlı proje geliştirdi.

Kendilerine benzer ekiplere de yol gösterebilecek nitelikteki projeleriyle ETİM EDICtive Design Call Yarışmasına başvuran ekip, Türkiye 3'üncülüğün elde etti.

Açıklamada, Shell Eco Marathon Europe ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına her yıl düzenli olarak katılan Hidroana ekibi, bu başarısı dolayısıyla tebrik edildi.

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