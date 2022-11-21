Eskişehirli atlet Ayça Fidanoğlu, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Eskişehirli atlet Ayça Fidanoğlu, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

16 yaşındaki milli sporcu Ayça Fidanoğlu, Merkez Park'taki şampiyonanın 4 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Fidanoğlu elde ettiği dereceyle 11 Aralık'ta İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nın 3 kilometre 18 yaş altı kategorisinde yarışan diğer Eskişehirli sporculardan Elif Naz Köseoğlu birinciliği, Ayça Fidanoğlu'nun ikizi Bade Fidanoğlu ise 4'üncülüğü elde etti. 4 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde yarışan Selen Canlı da 12'nci sırada yer aldı.

Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine, kendisine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, antrenörü Bülent Uzun, ENKA Spor Kulübü ile öğrenim gördüğü Özel Şehir Koleji yöneticilerine teşekkür etti.

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