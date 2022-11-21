Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimleri Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, diş eti hastalıklarının, kimi zaman diş kökünün etrafını çevreleyen destek çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyebileceği uyarısında bulundu.



Bilge, yazılı açıklamasında, 22 Kasım 1908'de ilk Dişçi Mektebinin açılmasının Türkiye'de bilimsel diş hekimliği eğitiminin başlangıcı kabul edilerek 22 Kasım'ın Türk Diş Hekimliği Günü, bu haftanın ise Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ilan edildiğini belirtti.



Ağız ve diş sağlığının bozulmasının sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açtığını vurgulayan Bilge, dişlerin, besinlerin parçalanması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra konuşma ve estetikte önemli etkilerinin bulunduğuna değindi.

Bilge, eksik dişleri olan kişilerin bazı sesleri çıkarabilmelerinin zorlaştığını, çiğnemede ve ısırmada güçlükler meydana geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş eti hastalıklarıdır. Diş eti hastalıkları, kimi zaman diş kökünün etrafını çevreleyen destek çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyebilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler ve benzeri yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir. Ağız ve diş sağlığı sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Çocukluk çağında ilk çıkan dişler süt dişleridir ve daha sonra yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Ağız ve diş bakımı alışkanlığı çocukluk döneminde edinilmelidir ve bunun için aileye ve diş hekimlerine önemli görevler düşmektedir."

Ağızda ve dişlerde yapısal ve işlevsel herhangi bir bozukluğun olmaması, ağız ve dişlerin görevlerini tam yapabilmeleri durumu ağız ve diş sağlığının varlığını gösterdiğini ifade eden Bilge, "Dişlerin ağrımaması her zaman sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Diş ağrısının olması için diş çürüğünün çok ilerlemiş olması gerekir. Diş çürüklerinin tedavi edilebilir dönemde belirlenmesi için ağrı oluşmasını beklemeden senede en az iki kez diş hekimine giderek rutin kontrollerin yapılması gerekir. Diş çürüklerinin erken dönemde tanınması dişlerin kaybedilmesini engelleyebilir veya geciktirebilir. Bu hem sağlık açısından hem de sosyal ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının 2023 yılında Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planladığı Aile Diş Hekimliği uygulamasının 15 Ağustos'tan itibaren pilot il seçilen Eskişehir'de başladığını kaydeden Bilge, "Birinci basamak sağlık hizmeti çerçevesinde bulunan Aile Diş Hekimliği uygulaması sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. Eskişehir'de toplam 23 diş hekimi Aile Diş Hekimliği uygulamasında görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.​​​​​​​



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