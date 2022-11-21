Eskişehir'de durdurulan tankerde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tankeri kent merkezinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 22 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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