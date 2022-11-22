Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de içkili eğlence mekanlarının bulunduğu sokakta çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Recep A. ile kardeşi Şükrü A. bacaklarından yaralandı.

112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırılan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.G'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Kaçan diğer bir şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.