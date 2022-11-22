Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi Ayhan Ş'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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