Eskişehir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 91 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından yakalanan 91 düzensiz göçmenden 46'sı sınır dışı edilmek üzere Kocaeli, Ankara, Bursa ve Adana'da bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ayrıca 58 kişiye "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 226 bin 277 lira idari para cezası uygulandı.

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