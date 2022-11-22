Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddiasıyla Kocaeli'nde yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.
Bu ekibin yaptığı çalışma sonucu, Eskişehir'in merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 4 otomobil hırsızlığı olayına karıştığı belirtilen Niyazi K. ile Can G, Kocaeli'nde yakalandı.
Eskişehir'e getirilen 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.