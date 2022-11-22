Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kediler olmasaydı Dünya'nın sonu mu gelirdi? Hiç böyle düşünmediniz…

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil çaldıkları iddiasıyla Kocaeli'nde yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.



Bu ekibin yaptığı çalışma sonucu, Eskişehir'in merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 4 otomobil hırsızlığı olayına karıştığı belirtilen Niyazi K. ile Can G, Kocaeli'nde yakalandı.

Eskişehir'e getirilen 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.