Sakarya Nehrinin çevresi sonbahar renkleriyle ilgi görüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçede Sakarya Nehri kenarında bulunan eşsiz doğasıyla vatandaşların adeta uğrak yeri olan Mihalgazi Belediyesi Değirmen Parkı ve çevresinde sonbaharın sarı ve kahverengi tonları adeta renk cümbüşü sunuyor.

Nehir kenarındaki ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severler tarafından fotoğraflanıyor.

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