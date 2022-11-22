Sivrihisar'da obezite ve diyabete dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar ilçesinde "2022 Yılı Fiziksel Aktivite Etkinlik Programı" kapsamında obezite ve diyabete dikkati çekmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe daire amirleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, sağlık çalışanları, Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.



Öğrenciler ve yürüyüşe katılanlar ellerinde döviz ve pankartlar taşıdı.



Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem de etkinlik kapsamında katılımcıları obezite ve diyabete karşı bilgilendirdi.

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