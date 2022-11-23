Eskişehir'de cinsel istismar sanığına 27 yıl 2 ay hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 27 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Bünyamin M, mağdurun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M'yi "çocuğun cinsel istismarı, şantaj, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, mağdurun görüntülerini kayda aldığı gerekçesiyle sanık hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bünyamin M, 31 Aralık 2021'de 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

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