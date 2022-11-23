Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık için girdiği evde yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mamure Mahallesi'ndeki bir apartmana hırsızlık amacıyla giren Zekiye C'yi suçüstü yakaladı.

Kadını gözaltına alan ekipler, "konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık" gibi 13 suçtan 35 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirledi.

Firari hükümlü Zekiye C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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