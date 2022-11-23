Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Yürütülen çalışmalar sonucu merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 5 evden 86 bin 800 lira değerinde ziynet eşyası ve ev malzemesi çaldıkları iddia edilen Zeynep E. ile Meriban C. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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