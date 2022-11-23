Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler ilçesinden geçen Eskişehir-Konya kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Bu araçta yapılan aramalarda, 18 bin 920 dal sarılmış sigara, 3 bin filtreli sigara kağıdı, 65 kilogram kıyılmış tütün ile 39 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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