Eskişehir'de olası su zammı öncesi uzun kuyruklar oluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün şebeke suyuna artış yapılması girişimi nedeniyle mevcut tarifeden su almak isteyenler, su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİ Genel Kurulu'nda kentte kullanılan suya yaklaşık yüzde 70 oranında zam yapılması talebinin komisyona havale edilmesi üzerine vatandaşlar, şebeke suyuna alınabilecek muhtemel zam kararı öncesi su yükleme noktaları önünde sıraya girdi.

Kentin farklı bölgelerindeki su yükleme noktalarında mevcut tarife üzerinden kartlarına su bakiyesi yüklemek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise ESKİ Genel Kurulu'nda gündeme gelen şebeke suyundaki tarife değişikliğinin 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısında belli olacağı ve olası değişikliğin ileri tarihli olacak şekilde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Kentte daha önce bu yıl içerisinde şebeke suyuna Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısında alınan kararla yüzde 60 ve yüzde 40 oranlarında iki kez zam yapılmıştı.

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