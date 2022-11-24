Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı.



Zanlıların ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 132 sikke ile 16 obje ele geçirildi.



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