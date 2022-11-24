Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Vilayet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi yetkililerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar, Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.



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