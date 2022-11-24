Eskişehir'de olası su zammının görüşüleceği ESKİ Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün şebeke suyuna artış yapılması yönündeki talebinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yarına ertelendi.

ESKİ Genel Kurulu 2.Oturumu, Aydın Ünlüce başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP'li bazı meclis üyeleri ile AK Partili meclis üyelerinin tamamı katılmadı.

Ünlüce, toplantıda yaptığı açıklamada, 46 meclis üyesinden 25'i katılmadığı için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını söyledi.

Yasa ve yönetmelik gereği toplantının gerçekleştirilebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıda yer alması gerektiğini kaydeden Ünlüce, "Gelmeyen arkadaşlarımız nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşamamış durumdayız. Bu durumda meclis başkanı olarak toplantıyı tatil etmek durumundayım. Meclis çalışma yönetmeliğinin 10. maddesindeki yetkiye dayanarak toplantıyı yarın aynı saatte, aynı yerde toplanmak üzere tatil ediyorum." ifadesini kullandı.

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