ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de çalıştıklarını anlatan Ünalır, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef dünyanın sorunudur. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

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