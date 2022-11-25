IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Uluslararası İş Forumu (IBF) Erol Yarar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "Üyeler ile Hasbihal Toplantısı"na katıldı.

MÜSİAD Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yarar, Türkiye'nin önü açık bir ülke olduğu belirtti.

Eskişehir'in Türkiye ekonomisi için çok önemli bir şehir olduğunu kaydeden Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri Eskişehir'e çok gelip gittim. Çok ticari ilişkilerim oldu. Onun için Eskişehir'in iktisadi hayatına katkıda bulunmak için yıllar önce burada MÜSİAD şubemizi açmıştık, şimdi yıllar sonra tekrar buradayız. Eskişehir'deki hem güzel gelişmeleri görmek hem de buraya daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir ziyaret gerçekleştirdik. Eskişehir'de yüzümüzü ağartan çok fazla firmamız var. Organize Sanayi Bölgeleri dolu. Eskişehir göz bebeği şehirlerimizden biri. Bugün sanayicilerimizin hepsi yeni yatırımlar yapıyor. Bir tarafta global bir kriz ve bunun Türkiye'ye etkisi var, öbür tarafta da çok dinamik bir sanayimiz var. Kriz senaryosuna iş adamı yönünden bakıldığında esasında potansiyeli çok daha fazla ve Türkiye'nin önü açık. Dolayısıyla bizim global krizin Türkiye etkisine odaklanmaktan ziyade Türkiye'nin şu anda dinamizmine odaklanmamız lazım. Bu dinamizmi görüp istihdam rakamlarının arttığını, işsizlik rakamlarının düştüğünü görmemiz lazım. İhracatımızın sürekli arttığını görmemiz lazım. Şu anda Türkiye'ye devamlı yatırım yapmak için bize o kadar çok talep var ki. Burada kriz olsa niye bu kadar adam buraya gelecek?"

Yarar, misafirperverliklerinden dolayı MÜSİAD Şube Başkanı Hakan Duman ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Duman da yeni yatırımlar için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yoğun talebin bulunduğunu belirterek, "Organize sanayide yatırım yapacak yatırımcıların hem yurt içi hem yurt dışı önlerini açacak ciddi çalışmalar var. Eskişehir yatırıma açık bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, SGK İl Müdürü İbrahim Kısa, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, TSE Eskişehir İl Müdürü İsmail Kaynarca, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, PTT Eskişehir Başmüdürü Tufan Üner, Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer, İl Müftü Vekili Dilaver Şahin ve diğer ilgililer ile iş insanları hazır bulundu.

Ayrıca, Erol Yarar ve beraberindeki MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

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