Eskişehir'de 11 ayda 275 düzensiz göçmen yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana 275 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 1 Ocak-24 Kasım'da göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Düzensiz göçmen taşıyan, yasalara aykırı yer ve imkan sağlayan 20 şüpheliye göçmen kaçakçılığından adli işlem yapıldı. Bu süreçte 5 insan kaçakçısı tutuklandı, 275 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre idari para cezaları uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kentte gözaltına alınan 10 kişi, adli işlemleri sonrası Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan kente kayıtlı 114 kayıtlı yabancı uyruklu kişiye sınır dışı işlemi yapıldı.

Toplamda adli ve idari işleme konu olan 389 yabancı uyruklu kişi ise çeşitli illerde bulunan Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

Yol izin belgesiz iller arası yabancı uyruklu kişileri taşıyan 26 araç sürücüsüne toplamda 138 bin 996 lira idari para cezası uygulandı, araçları trafikten menedildi.

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