AK Parti'li Emine Nur Günay'dan ŞÖNİM'e ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'deki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ni (ŞÖNİM) ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, ŞÖNİM ziyaretindeki görüşlerine yer verilen Günay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınların dünyanın her yerinde kadına karşı yapılan ayrımcılığa, eşitsizliğe, fiziki/psikolojik şiddete dikkati çekerek mücadele ve dayanışma ile bu anlamlı günün sürdürülebilir mücadele haline geldiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla çalışmaların sürekli yenilenerek devam ettiğinin aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politika olarak ele alınmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hedef sıfır tolerans ilkesi ile hiçbir kadının şiddete uğramadığı sosyal doku ve sosyal hayatı inşa etmektir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması konusunda devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile el ele vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Son verilere göre KADES 4,2 milyon kişi tarafından indirildi. 81 ilimizin her birinde bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi var. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yargıda atılan adımlar dünyaya örnek oldu. Ülkemizde kadına şiddetle ilgili zihniyet dönüşümü olmadan sadece devlet sorumluluğuyla bu sosyal konunun çözüme ulaşması mümkün değildir. Devletimizin çok yönlü ve bütüncül yaklaşımlarının dışında kadına şiddete mücadele konusunda toplumsal düzeyde de etkin ve kararlı bir şekilde bu mücadeleye hepimiz katılmalıyız. Bu sorun 85 milyon insanın sorunudur. Hepimizin el birliği ile bu meseleyle mücadele etmesi gerekiyor."

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