Eskişehir'de eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir iş yerinde dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından sokakta devam eden kavga, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.
Darbedilerek yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis tarafından kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.