Eskişehir merkezli enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili 48 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2017-2019 yıllarında meydana gelen 20 faili meçhul hırsızlık olayında, değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 2 yıl süren teknik ve istihbari çalışmalar sonucu organize suç örgütünün üyesi oldukları öne sürülen 48 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonuyla şüphelilerin yakalanması için Eskişehir, Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, aralarında organize suç örgütünün elebaşının da bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden birinin "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Diğer 22 zanlıdan 3'ünün benzer suçlardan cezaevinde olduğunu tespit eden ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.