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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın katılımıyla stant açılarak vatandaşlara yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yapılıp, KADES uygulaması anlatıldı.

Stantta çeşitli hediyeler de verildi.

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