Eskişehir Göç İdaresinden kadınlara yönelik etkinlik

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM, Türk Dünyası Vakfı, KADEM, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Mülteci Destek Derneğinin katılımlarıyla Türk ve göçmen kadınlar buluştu.
Etkinlikte kadınlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Program sonunda katılımcılarla pankart hazırlanıp, gökyüzüne balonlar bırakıldı.