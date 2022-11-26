Eskişehir Göç İdaresinden kadınlara yönelik etkinlik

Az su içersek ne olur? Bu listeyi okudukça su içmek isteyeceksiniz!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM, Türk Dünyası Vakfı, KADEM, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Mülteci Destek Derneğinin katılımlarıyla Türk ve göçmen kadınlar buluştu.

Etkinlikte kadınlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Program sonunda katılımcılarla pankart hazırlanıp, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.