Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Anadolu Tarım İşletmesini inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesini ziyaret etti.
TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Mahmudiye ilçesinde yer alan işletmede incelemelerde bulunan Yumaklı, TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç tarafından faaliyetlere ilişkin bilgilendirildi.
Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığı ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiren TİGEM'in önemli işletmelerinden Anadolu Tarım İşletmesinde yeni inşa edilen tavlaları inceleyen Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, personelden detaylı bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezginç, TİGEM'in ülkenin dört bir tarafına yayılmış tüm işletmelerinde tarımın ve hayvancılığın merkezinde yer almanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.