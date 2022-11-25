Eskişehir'de şebeke suyu fiyatına yapılan yüzde 70 artış protesto edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu'nda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 artış yapılması, sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını yapan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu Sözcüsü Süleyman Bakal, suyun temel ihtiyaç maddesi olduğunu söyledi.

İçme ve kullanma suyunun bir hak olduğunu vurgulayan Bakal, şöyle konuştu:

"Tüketicilere içme ve kullanma suyu temin etmek Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kamusal ve asli görevidir. İçme ve kullanma suyu tarifesi piyasa fiyatları ölçü alınarak belirlenemez. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın zamlı tarifeyi piyasa şartlarını dayanak göstererek savunmasını kabul etmiyoruz. Tüketicinin cebi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin finansman kaynağı değildir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüketicilerin cebine el atmaktan vazgeçmeli, şebeke suyuna yaptığı yüzde 70 fahiş yönetim zammını geri çekmelidir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı suyun hak olduğu bilinciyle içme ve kullanma suyu tarifesini yeniden belirlemelidir."

Basın açıklamasına, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ve Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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