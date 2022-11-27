Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.K, M.A.Y, E.Y. ile B.Y. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 593 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 23 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, E.Y. ile B.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A.Y. serbest bırakıldı.